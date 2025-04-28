"Стоит назвать трилогию": легендарный боксер выбрал идеального соперника для Усика

Александр Усик одолел многих именитых соперников. Кажется, что нет боксера, который бы мог победить украинского чемпиона на данный момент.

Рой Джонс-младший высказался относительно Короля хевивейта. Легенда бокса выбрал идеального соперника для Усика в следующем поединке, сообщает 24 канал со ссылкой на SecondsOut.

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С кем должен драться Усик

Легендарный американский боксер рассказал, кто бы мог драться против Александра Усика в следующем поединке. По его мнению, это не Даниэль Дюбуа.

Рой Джонс-младший считает, что украинцу нужно провести трилогию с Энтони Джошуа. Американец также подчеркнул, что Усик должен подраться против Джозефа Паркера.

На мой взгляд, Джозеф Паркер был бы выбором для Усика. Кроме этого, стоит назвать и трилогию с Энтони Джошуа. Пока неизвестно, изменился ли за это время Эй Джей. Есть несколько боксеров, которые могут дать бой Усику, но именно Паркер и Джошуа мои фавориты сейчас,

– сказал Джонс-младший.

Напомним, что Александр Усик будет драться против Даниэля Дюбуа, чтобы попытаться во второй раз стать абсолютным чемпионом мира. Объединительный поединок запланирован на 19 июля 2025 года.

Ранее Александр Усик встретился с Джозефом Паркером на турнире в Италии. Оба боксера посетили кулачные бои Bare Knuckle.