"Стоит назвать трилогию": легендарный боксер выбрал идеального соперника для Усика
- Рой Джонс-младший назвал идеального соперника для Александра Усика.
- Александр Усик сразится против Даниэля Дюбуа 19 июля 2025 года, чтобы попытаться стать абсолютным чемпионом мира.
Александр Усик одолел многих именитых соперников. Кажется, что нет боксера, который бы мог победить украинского чемпиона на данный момент.
Рой Джонс-младший высказался относительно Короля хевивейта. Легенда бокса выбрал идеального соперника для Усика в следующем поединке, сообщает 24 канал со ссылкой на SecondsOut.
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С кем должен драться Усик
Легендарный американский боксер рассказал, кто бы мог драться против Александра Усика в следующем поединке. По его мнению, это не Даниэль Дюбуа.
Рой Джонс-младший считает, что украинцу нужно провести трилогию с Энтони Джошуа. Американец также подчеркнул, что Усик должен подраться против Джозефа Паркера.
На мой взгляд, Джозеф Паркер был бы выбором для Усика. Кроме этого, стоит назвать и трилогию с Энтони Джошуа. Пока неизвестно, изменился ли за это время Эй Джей. Есть несколько боксеров, которые могут дать бой Усику, но именно Паркер и Джошуа мои фавориты сейчас,
– сказал Джонс-младший.
Напомним, что Александр Усик будет драться против Даниэля Дюбуа, чтобы попытаться во второй раз стать абсолютным чемпионом мира. Объединительный поединок запланирован на 19 июля 2025 года.
Ранее Александр Усик встретился с Джозефом Паркером на турнире в Италии. Оба боксера посетили кулачные бои Bare Knuckle.