"Может подраться": экс-чемпион мира выбрал следующего соперника для Усика

Александр Усик готовится к поединку против Даниэля Дюбуа. Украинский чемпион намерен одолеть британского чемпиона и стать во второй раз асболютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Однако не все считают, что Усик должен драться против Дюбуа. Бывший чемпион мира Джонни Нельсон считает, что украинский боксер должен драться против другого оппонента, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

Читайте также "Кто знает, что произойдет дальше": директор команды Усика прокомментировал окончание карьеры чемпиона

С кем должен драться Усик

Джонни Нельсон отметил, что у Александра Усика есть несколько вариантов относительно следующего поединка. Это бой против Даниэля Дюбуа, или против Джозефа Паркер.

Бывший чемпион мира считает, что Усик должен драться против Паркера. Ведь украинец уже побеждал Дюбуа, поэтому бой против новозеландца должен быть более привлекательным, ведь это первая встреча.

Я думаю, что именно на этот вариант согласится Усик. А уже после этого, в случае победы над Паркером, Усик может подраться с Дюбуа, если тот конечно не будет проигрывать,

– сказал Нельсон.

Напомним, что Александра Усика обязали защищать титул WBO в бою против Джозефа Паркера. Украинец должен в тридцатидневный срок договориться с новозеландцем относительно поединка.

Ранее Джозеф Паркер оригинально вызвал Александра Усика на бой. Новозеландец в социальных сетях опубликовал видео под известный хит You're Still The One.