"Може побитися": ексчемпіон світу обрав наступного суперника для Усика

Олександр Усик готується до поєдинку проти Даніеля Дюбуа. Український чемпіон має наміри здолати британського чемпіона та стати вдруге асболютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Проте не всі вважають, що Усик має битись проти Дюбуа. Колишній чемпіон світу Джонні Нельсон вважає, що український боксер має битись проти іншого опонента, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

З ким має битись Усик

Джонні Нельсон наголосив, що в Олександра Усика є декілька варіантів щодо наступного поєдинку. Це бій проти Даніеля Дюбуа, або проти Джозефа Паркер.

Колишній чемпіон світу вважає, що Усик має битись проти Паркера. Адже українець вже перемагав Дюбуа, тому бій проти новозеландця має бути привабливішим, адже це перша зустріч.

Я думаю, що саме на цей варіант погодиться Усик. А вже після цього, у випадку перемоги над Паркером, Усик може побитися з Дюбуа, якщо той звісно не буде програвати,

– сказав Нельсон.

Нагадаємо, що Олександра Усика зобов'язали захищати титул WBO у бою проти Джозефа Паркера. Українець повинен у тридцятиденний термін домовитись із новозеландцем стосовно поєдинку.

Раніше Джозеф Паркер оригінально викликав Олександра Усика на бій. Новозеландець у соціальних мережах опублікував відео під відомий хіт You're Still The One.