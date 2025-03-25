Сергій Лапін не став остаточно підтверджувати слова Олександра Усика про закінчення кар'єри боксера, яке не за горами. Директор команди українського боксера запевнив, що лише чемпіон світу буде вирішувати, коли йому йти на пенсію, повідомляє 24 Канал із посиланням на Daily Mail.

Оце так У команді Усика натякнули на проведення бою із кривдником легендарного Майка Тайсона

Коли Усик попрощається із боксом

Лапін розповів, у якому випадку Усик попрощається із боксом.

Звичайно ж, Олександру вирішувати, коли він закінчить кар'єру. Наразі він насолоджується тим, що робить. Він готовий. Він у гарній формі. Олександр сказав, що завершить кар'єру, коли втомиться від боксу. Але зараз він у формі і любить це. Насправді цього року він хоче провести ще два бої, але хто знає, що станеться далі,

– сказав Лапін.

Раніше промоутер боксера Олександр Красюк повідомив, що наразі Усик неготовий до остаточного моменту відходу з профі-рингу.

Також Сергій Лапін називав дедлайн наступного поєдинку Усика. Очікується, що Олександр повернеться у ринг влітку або на початку осені поточного року. Суперником українця може стати Даніель Дюбуа або Джозеф Паркер. З останнім WBO зобов'язала Усика провести захист поясу. Але Олександр налаштований більше на реванш із "Динамітом".