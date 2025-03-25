Сергей Лапин не стал окончательно подтверждать слова Александра Усика об окончании карьеры боксера, которое не за горами. Директор команды украинского боксера заверил, что только чемпион мира будет решать, когда ему идти на пенсию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

Вот это да В команде Усика намекнули на проведение боя с обидчиком легендарного Майка Тайсона

Когда Усик попрощается с боксом

Лапин рассказал, в каком случае Усик попрощается с боксом.

Конечно же, Александру решать, когда он закончит карьеру. Сейчас он наслаждается тем, что делает. Он готов. Он в хорошей форме. Александр сказал, что завершит карьеру, когда устанет от бокса. Но сейчас он в форме и любит это. На самом деле в этом году он хочет провести еще два боя, но кто знает, что произойдет дальше,

– сказал Лапин.

Ранее промоутер боксера Александр Красюк сообщил, что сейчас Усик не готов к окончательному моменту ухода с профи-ринга.

Также Сергей Лапин называл дедлайн следующего поединка Усика. Ожидается, что Александр вернется в ринг летом или в начале осени текущего года. Соперником украинца может стать Даниэль Дюбуа или Джозеф Паркер. С последним WBO обязала Усика провести защиту пояса. Но Александр настроен больше на реванш с "Динамитом".