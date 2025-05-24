Менеджер Усика назвал следующего соперника украинца: имя бойца шокирует

Александр Усик сразится против Даниэля Дюбуа летом этого года. Боксеры встретятся в безумном поединке 19 июля на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Усик снова может стать абсолютным чемпионом мира в хевивейте. Менеджер украинца Сергей Лапин рассказал, с кем его подопечный хочет подраться после реванша против Дюбуа, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

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С кем хочет драться Усик

Александр Усик после реванша против Даниэля Дюбуа хотел бы подраться против Джейка Пола. По словам Лапина, стоит только представить объявление, что абсолютный чемпион в боксе будет драться по правилам ММА против бойца, который победил нескольких боксеров.

Сергей Лапин также рассказал о подготовке к возможному поединку с Джейком Полом. Для этого Усик нужно привлечь специалистов по ММА и овладеть техникой, что нужна для октагона.

Мы увидели реакцию команды Джейка Пола – им нравится эта идея. Усик сказал: Почему бы и нет? Это круто – я люблю вызовы. Он даже вспомнил, что в детстве боролся и участвовал в рукопашных боях. Это был бы отличный бой в клетке. Но сейчас наше внимание сосредоточено на бою 19 июля в Лондоне. После этого мы вернемся к переговорам с командой Джейка Пола,

– сказал Лапин.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года. В первом поединке в 2023 году украинский чемпион техническим нокаутом в девятом раунде прибил британца.

Ранее сообщали, что Дэвид Аллен назвал единственного боксера, который может победить Александра Усика.