"Он всегда побеждает": бывший тренер Тайсона назвал феномен Усика
Тедди Атлас поделился мыслями относительно Александра Усика. Бывший тренер Майка Тайсона продолжает раздавать перлы украинскому чемпиону.
Американский специалист выделил достижения "Безоговорочного". Специалист отметил, что его самый любимый боксер современности – Усик, сообщает 24 канал со ссылкой на Froch on Fighting.
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В чем разница Усика от других
Тедди Атлас высоко оценил достижения Александра Усика. Бывший тренер Майка Тайсона перечислил боксеров, которые ему нравятся.
Специалист рассказал о разнице между ними и украинским чемпионом. Специалист также назвал, в чем секрет успеха Короля хевивейта и почему он постоянно побеждает.
Мне нравятся Иноуэ, Кроуфорд, Родригес, "Танк" Дэвис тоже в списке... невероятный боец, который умеет на ринге все. Но если мне нужно выбрать одного, то я выберу Усика. 25 лет в хевивейте не было абсолютного чемпиона мира. Знаете, в чем Усик невероятен? Он всегда побеждает! Он это делает везде: олимпийское золото, абсолют в крузервейте и хевивейте. Это фантастика,
– сказал Атлас.
Напомним, что последний раз Александр Усик дрался с Тайсоном Фьюри 21 декабря 2024 года в Эр-Рияде. Украинский чемпион одолел "Цыганского короля" единогласным решением судей.
Также отметим, что Усик может во второй раз стать абсолютным чемпионом в тяжелом весе. Александра ожидает бой с победителем пары Дюбуа – Паркер, которые будут драться 22 февраля за титул чемпиона мира в хевивейте по версии IBF.