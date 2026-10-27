Усик получит доступ к бункеру на шоу за рубежом: что известно об угрозе для боксера
Украинский боксер Александр Усик и мексиканец Сауль "Канело" Альварес могут получить доступ к подземным укрытиям в случае обострения ситуации с безопасностью в Эр-Рияде. В то же время официального подтверждения этой информации пока нет.
О возможных мерах по обеспечению безопасности спортсменов сообщили World Boxing News в социальной сети X. Обеспокоенность связана с обстановкой в регионе и рисками атак на территории Саудовской Аравии.
В чем причина такого решения
По сообщениям, в последние недели под удары попадали саудовские аэропорты, в частности главный в столице. На фоне угроз часть спортивных мероприятий в стране отменили или перенесли. Это также вызвало вопросы относительно безопасности участников масштабных боксерских вечеров и болельщиков, посещающих такие события.
Действительно ли Усик и Канело будут иметь доступ к бункерам
По имеющейся информации, известные боксеры потенциально могут воспользоваться специальными подземными укрытиями, если атаки на Эр-Рияд усилятся.
Канело и Усик могут получить доступ к укрытию в подземном бункере, если атаки на Эр-Рияд усилятся,
– говорится в сообщении.
Однако пока нет официальных данных о том, предусмотрены ли для спортсменов такие укрытия и какие именно меры эвакуации могут быть приняты в случае чрезвычайной ситуации.
Отдельный вопрос касается зрителей. Неизвестно, будет ли у болельщиков доступ к должным образом оборудованным защитным помещениям в случае обострения ситуации.
Следующий бой Канело
На 31 октября в Эр-Рияде запланирован поединок Сауля Альвареса против Кристиана Мбилли. Ожидается, что встреча станет главным событием боксерского вечера в Саудовской Аравии.
Мексиканец намерен вернуться к борьбе за чемпионский титул WBC во втором среднем весе после поражения от Теренса Кроуфорда в сентябре 2025 года.