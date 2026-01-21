Уайлдер подождет: Усик может подраться с боксером, который сенсационно уничтожил Джошуа
- Александр Усик планирует драться с Деонтеем Уайлдером, но может встретиться с другим боксером.
- Переговоры по бою Усик – Уайлдер продолжаются, однако окончательное соглашение еще не подписано.
Александр Усик планирует драться против Деонтея Уайлдера. В то же время в сети появилась информация, что американский боксер сначала подерется против Дерека Чисора.
И тогда бой против Усика состоится, если Уайлдер победит опытного британца. Однако теперь украинский чемпион может подраться с другим боксер, сообщает авторитетный инсайдер Дэн Рафаэль.
Читайте также Известный тренер выбрал другого соперника для Уайлдера вместо Усика
Кто может стать соперником Усика?
По данным источника, сейчас Уайлдер и Чисора согласовывают последние детали о проведении поединка. Бой должен состояться в апреле 2026 года в Лондоне.
Ожидается, что Усик в это время будет защищать титул в бою с другим боксером. По словам инсайдера, среди главных претендентов на поединок с украинским "Королем хевивейта" – бывший чемпион мира Энди Руис-младший.
Недавно Сергей Лапин высказался относительно боя Усик – Уайлдер. Директор команды украинца рассказал, на каком этапе сейчас идут переговоры.
Джошуа – Руис: смотрите видео
Что сказал Лапин о бое Усик – Уайлдер?
В комментарии talkSPORT Лапин заявил, что сейчас переговоры ведутся, но окончательное соглашение еще не подписано.
"Мы рассматриваем только самые большие и логичные варианты – поединки, которые действительно создают событие, а не просто еще одно имя. В разговорах фигурируют несколько топовых супертяжеловесов, но шортлист меняется в зависимости от поясов, сроков, дат и структуры трансляций. Наша позиция проста: если это будет бой, он должен быть большим", – сказал Сергей.
Кто такой Энди Руис?
Всего Энди Руис провел в профессиональном ринге 38 боев – 35 побед, 2 поражения, а также еще один, который признали таким, несостоявшимся.
В 2019 году мексиканский боксер победил Энтони Джошуа, забрав у британца чемпионские пояса. Однако в реванше "Эй Джей" в конце концов вернул свои титулы.
Впоследствии Руис-младший провел еще два поединка, в которых одержал две победы и одну ничью.