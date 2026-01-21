Уайлдер подождет: Усик может подраться с боксером, который сенсационно уничтожил Джошуа

Александр Усик планирует драться против Деонтея Уайлдера. В то же время в сети появилась информация, что американский боксер сначала подерется против Дерека Чисора.

И тогда бой против Усика состоится, если Уайлдер победит опытного британца. Однако теперь украинский чемпион может подраться с другим боксер, сообщает авторитетный инсайдер Дэн Рафаэль.

Кто может стать соперником Усика?

По данным источника, сейчас Уайлдер и Чисора согласовывают последние детали о проведении поединка. Бой должен состояться в апреле 2026 года в Лондоне.

Ожидается, что Усик в это время будет защищать титул в бою с другим боксером. По словам инсайдера, среди главных претендентов на поединок с украинским "Королем хевивейта" – бывший чемпион мира Энди Руис-младший.

Недавно Сергей Лапин высказался относительно боя Усик – Уайлдер. Директор команды украинца рассказал, на каком этапе сейчас идут переговоры.

Что сказал Лапин о бое Усик – Уайлдер?

В комментарии talkSPORT Лапин заявил, что сейчас переговоры ведутся, но окончательное соглашение еще не подписано.

"Мы рассматриваем только самые большие и логичные варианты – поединки, которые действительно создают событие, а не просто еще одно имя. В разговорах фигурируют несколько топовых супертяжеловесов, но шортлист меняется в зависимости от поясов, сроков, дат и структуры трансляций. Наша позиция проста: если это будет бой, он должен быть большим", – сказал Сергей.

Кто такой Энди Руис?