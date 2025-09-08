Александр Усик сейчас отдыхает после реванша против Даниэля Дюбуа. В боксерском сообществе темой номер один для обсуждения является следующий соперник украинского чемпиона.

Карл Фроч высказался о будущем Александра Усика. В частности, бывший чемпион мира выбрал следующего соперника для абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

Кто станет соперником Усика?

В ближайшее время Джозеф Паркер сразится против Фабио Уордли. Карл Фроч назвал фаворита будущего противостояния между новозеландским и британским боксерами.

Легенда бокса отметил, что Паркер топовый боксер, который побеждал Деонтея Уайлдера и дрался на одном уровне с Энтони Джошуа. Фроч считает, новозеландца фаворитом в бою с Уордли, а также, что он заслужил на бой с Усиком.

Он просто не совсем на том элитном мировом уровне, он еще не совсем там. Он заслуживает шанс получить еще один титул чемпиона мира,

– сказал Фроч.

Карл Фроч также подчеркнул, что Фабио Уордли за свою карьеру нокаутировал всех соперников. Однако Джозеф Паркер все равно остается фаворитом противостояния.

Что известно о Паркер – Уордли?