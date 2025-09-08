Карл Фроч высказался о будущем Александра Усика. В частности, бывший чемпион мира выбрал следующего соперника для абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.
Читайте также Известный промоутер оценил шансы Усика встретиться с Чисорой
Кто станет соперником Усика?
В ближайшее время Джозеф Паркер сразится против Фабио Уордли. Карл Фроч назвал фаворита будущего противостояния между новозеландским и британским боксерами.
Легенда бокса отметил, что Паркер топовый боксер, который побеждал Деонтея Уайлдера и дрался на одном уровне с Энтони Джошуа. Фроч считает, новозеландца фаворитом в бою с Уордли, а также, что он заслужил на бой с Усиком.
Он просто не совсем на том элитном мировом уровне, он еще не совсем там. Он заслуживает шанс получить еще один титул чемпиона мира,
– сказал Фроч.
Карл Фроч также подчеркнул, что Фабио Уордли за свою карьеру нокаутировал всех соперников. Однако Джозеф Паркер все равно остается фаворитом противостояния.
Что известно о Паркер – Уордли?
Джозеф Паркер сразится против Фабио Уордли 25 октября 2025 года в Лондоне.
Оба боксера являются временными чемпионами мира и претендентами на титулы Александра Усика.
Победитель боя Паркер – Уордли встретится в поединке с Александром Усиком.