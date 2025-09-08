Карл Фроч висловився про майбутнє Олександра Усика. Зокрема, колишній чемпіон світу обрав наступного суперника для абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

Хто стане суперником Усика?

Найближчим часом Джозеф Паркер битиметься проти Фабіо Вордлі. Карл Фроч назвав фаворита майбутнього протистояння між новозеландським та британським боксерами.

Легенда боксу наголосив, що Паркер топовий боксер, який перемагав Деонтея Вайлдера та бився на одному рівні з Ентоні Джошуа. Фроч вважає, новозеландця фаворитом у бою з Вордлі, а також, що він заслужив на бій з Усиком.

Він просто не зовсім на тому елітному світовому рівні, він ще не зовсім там. Він заслуговує на шанс здобути ще один титул чемпіона світу,

– сказав Фроч.

Карл Фроч також підкреслив, що Фабіо Вордлі за свою кар'єру нокаутував усіх суперників. Проте Джозеф Паркер все одно залишається фаворитом протистояння.

Що відомо про Паркер – Вордлі?