Паркер подождет: стало известно, при каком условии Усик сохранит титул WBO

Всемирная боксерская организация обязала Александра Усика защищать титул WBO. Украинский чемпион должен был в течение 30 дней договориться с Джозефом Паркером о проведении боя.

Иначе Александр Усик потеряет титул. Президент WBO Густаво Оливери рассказал, при каком условии украинский боксер сохранит чемпионский пояс организации, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

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Что нужно сделать Усику

Густаво Оливьери сообщил, что Александр Усик может не потерять титул WBO. По словам президента Всемирной боксерской организации, украинский чемпион должен прислать документ с просьбой отсрочить защиту пояса.

Если организация получит официальное письмо от Усика, то боксер сможет отложить поединок против Паркера на более позднюю дату. Таким образом Александр сможет провести бой против Даниэля Дюбуа.

Напомним, что Александр Усик хочет драться против Даниэля Дюбуа, чтобы во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в хевивейте. Бой между украинцем и британцем может состояться осенью 2025 года.