Он опубликовал в социальной сети X список из 12 поединков, которые он хотел бы увидеть в профессиональном боксе. Среди них оказался и потенциальный бой Усика против обладателя титула WBC в супертяжелом весе.

Усик – Кабаел: как все началось

В мае Усик победил Рико Верховена, после чего WBC обязала украинца провести обязательную защиту титула против временного чемпиона Кабаела. Стороны начали переговоры об организации поединка.

В июне поединок Усика против Кабаела был официально санкционирован, однако в итоге так и не состоялся. Немец при этом активно призывал украинца провести бой. В конце месяца Усик сообщил, что уволил свои чемпионские пояса.

После этого Кабаел получил статус полноценного чемпиона мира по версии WBC. Немец завоевал временный титул в феврале 2025 года, когда нокаутировал Чжана Чжилея.

С кем Усик может провести последний бой

В настоящее время ожидается, что свой следующий и, вероятно, последний поединок в профессиональной карьере Усик проведет против бывшего чемпиона WBC Деонтея Уайлдера. Бой предварительно запланирован на март 2027 года в США.

Усик остается непобедимым на профессиональном ринге – 25 побед в 25 боях, 16 из них нокаутом. Кабаел также не знает поражений – 27 побед, 19 досрочных.

Сам Кроуфорд завершил профессиональную карьеру в декабре 2025 года. В последнем бою американец победил Сауля Альвареса и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.