В соцсетях Усик поделился моментами их совместного досуга, которые вызвали теплый отклик у поклонников. Сейчас его сыновья Кирилл и Михаил живут в Испании, где боксер и решил провести с ними время во время перерыва в тренировках.

Как Усик провел время с сыном Михаилом

Сначала Михаил решил испытать свои силы на боксерском силомере. Парень продемонстрировал отличную технику и отточенный удар, доказав, что спортивные гены знаменитого отца дают о себе знать.

Впоследствии Александр опубликовал еще один, более забавный эпизод. Во время игры боксер неожиданно промахнулся по мячу. Этот момент вызвал искренний смех как у самого чемпиона, так и у его сына.

Напомним, что 39-летний Усик сейчас активно готовится к своему прощальному поединку на профессиональном ринге, который он назвал "последним танцем" (Last dance). В мае украинец одержал победу над нидерландским кикбоксером Рико Верховеном, после чего добровольно отказался от чемпионских титулов WBC, WBA и IBF.

Недавно боксер вернулся к тренировкам, что может свидетельствовать о начале активной подготовки. Финальный бой в карьере Усика ожидается в конце 2026-го или в начале 2027 года.