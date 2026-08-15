У соцмережах Усик показав моменти їхнього спільного дозвілля, які викликали теплу реакцію шанувальників. Наразі його сини Кирило та Михайло живуть в Іспанії, де боксер і вирішив провести з ними час під час перерви у тренуваннях.

Як Усик провів час з сином Михайлом

Спочатку Михайло вирішив випробувати свої сили на боксерському силомірі. Хлопець продемонстрував чудову техніку та поставлений удар, довівши, що спортивні гени знаменитого тата даються взнаки.

Згодом Олександр опублікував ще один, більш кумедний епізод. Під час гри боксер неочікувано промахнувся по кульці. Цей момент викликав щирий сміх як у самого чемпіона, так і в його сина.

Нагадаємо, що 39-річний Усик зараз активно готується до свого прощального поєдинку на професійному рингу, який він назвав "останнім танцем" (Last dance). У травні українець здобув перемогу над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном, після чого добровільно відмовився від чемпіонських титулів WBC, WBA та IBF.

Нещодавно боксер повернувся до тренувань, що може свідчити про початок активної підготовки. Фінальний бій у кар'єрі Усика очікується наприкінці 2026-го або на початку 2027 року.