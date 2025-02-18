Бывший чемпион мира назвал лучшего боксера современности: и это не Усик

Александр Усик прошел тернистый путь к вершине мирового бокса. Украинский чемпион одолел многих именитых соперников и заслужил быть лучшим в профессиональном ринге.

Однако Тимоти Брэдли имеет другое мнение относительно украинца. Бывший чемпион мира считает, что есть боксер, который лучше Александра Усика, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

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Кто лучше, чем Усик

Американский боксер отметил достижения Александра Усика в мировом боксе. Он отметил, что труд, которую проделал украинский чемпион невероятная, поэтому Король хевивейта заслуживает быть на вершине.

Однако Тимоти Брэдли считает, что лучшим боксером в мире является Теренс Кроуфорд. Американец объяснил свое мнение относительно "Охотника".

Кроуфорд – это боец уровня pound-for-pound. Возможно, лучший боксер Р4Р в мире, в зависимости от достижений, которые также учитываются. То, что Усик сделал за последние несколько лет, было феноменальным. Нельзя отрицать его первое место, но Кроуфорд уже более десяти лет находится в топ-3 или даже на первом месте в рейтинге pound-for-pound,

– подытожил Брэдли.

Напомним, что Александр Усик после победы над Тайсоном Фьюри в мае прошлого года стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе с 1999 года. Украинец провел 23 поединка и не потерпел ни одного поражения.

Теренс Кроуфорд также остается непобежденным в профессиональном ринге. На счету "Охотника" 41 бой – 41 победа, 31 из которых нокаутом. Американец также сразится за абсолют в сентябре этого года с Саулем Альваресом.