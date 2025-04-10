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10 апреля, 21:02
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Попал в тренд: The Ring показало игрушечную версию Александра Усика

Егор Торяник
Основні тези
  • Журнал The Ring создал фигурку Александра Усика с помощью искусственного интеллекта.
  • Александр Усик в последний раз победил Тайсона Фьюри в декабре 2024 года.
  • Промо реванша Усик – Фьюри номинирован на спортивную "Эмми".

В сети постоянно появляются новые тренды, которые захватывают мир. Украинский чемпион Александр Усик стал частью популярного челленджа.

Журнал The Ring с помощью ИИ создал фигурку Усика. Эксперимент с превращением украинского боксера в игрушку получился довольно интересным, сообщает 24 канал.

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Игрушечный Александр Усик

Популярное издание в социальных сетях опубликовало фигурку Александра Усика, которая была создана с помощью искусственного интеллекта. Украинец полон серьезности стоит в белых шортах со сложенными руками.

Фигурка Усика создана через ИИ / Фото The Ring

Напомним, что Александр Усик в последний раз дрался против Тайсона Фьюри в декабре 2024 года. Украинский чемпион победил "Цыганского короля" единогласным решением судей.

Ранее промо реванша Усик – Фьюри попал на престижную премию. Он был номинирован на спортивную "Эмми" в категории "Выдающийся рекламный анонс".