Усик ответил на предложение провести третий бой против Фьюри: что сказал чемпион

Александр Усик достиг всего в боксе, став абсолютным чемпионом мира в крузервейте и хевивейте. Поэтому не секрет, что украинский боксер может завершить карьеру в ближайшее время.

Сейчас Александр Усик готовится к адскому бою против Даниэля Дюбуа. Затем украинский чемпион может встретиться с Тайсоном Фьюри, сообщает 24 канал.

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Без проблем

Александр Усик провел разговор с промоутером Фрэнком Уорреном, который был представителем Тайсона Фьюри. Украинский чемпион ответил на вопрос, готов ли он провести трилогию с "Цыганским королем".

Если Тайсон Фьюри возобновит карьеру, возможно, мы организуем еще один бой. Трилогия? Без проблем. Я готов. Бой на "Олд Траффорд"? Да, без проблем,

– ответил Усик.

Напомним, что Александр Усик дважды дрался с Тайсоном Фьюри в 2024 году. В мае украинский чемпион победил британца раздельным решением, в декабре судьи отдали победу Королю хевивейта единогласным решением.

После чего в начале января 2025 года Тайсон Фьюри объявил о завершении боксерской карьеры. Пока неизвестно, вернется ли "Цыганский король" на ринг.