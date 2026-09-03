Украинец поднялся со второй строчки и опередил британца Мозеса Итауму. Он опустился на пятую позицию после поражения от Филипа Хрговича в титульном поединке за пояс IBF, который состоялся в конце августа.

Рейтинг WBO в супертяжелом весе

Чемпионом WBO остается британец Даниэль Дюбуа. В топ-3 рейтинга также вошли Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа.

Еще один представитель Украины, Виктор Выхрист, опустился с 10-го на 11-е место.

Усик владел поясом WBO до ноября 2025 года, после чего отказался от титула. В рейтинг организации он вернулся после того, как в июне уволил все чемпионские пояса.

Чемпион – Даниэль Дюбуа (Великобритания)

Александр Усик (Украина) Тайсон Фьюри (Великобритания) Энтони Джошуа (Великобритания) Фабио Уордли (Великобритания) Мозес Итаума (Великобритания) Джозеф Паркер (Новая Зеландия) Баходир Жалолов (Узбекистан) Фрэнк Санчес (Куба) Деонтей Уайлдер (США) Нельсон Хиса (Албания) Виктор Выхрист (Украина) Брендон Мур (США) Густаво Трухильо (Куба) Ричард Риакпорхе (Великобритания) Джастин Гуни (США)

Ранее сообщалось, что следующим соперником Усика может стать американец Деонтей Уайлдер. Поединок планируется провести в марте 2027 года в США. Основным вариантом для проведения боя называют T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.