Усик вошел в рейтинг лучших боксеров мира в супертяжелом весе: какое место занял украинец

Британское издание TalkSPORT обновило рейтинг десяти лучших боксеров в супертяжелом весе. Возглавил список действующий лидер дивизиона – украинец Александр Усик.

В мае Усик одержал очередную победу, досрочно победив Рико Верховена. При составлении рейтинга аналитики учитывали выступления и результаты спортсменов за последние 12 месяцев.

Полный рейтинг Топ-10 от TalkSPORT

Наряду с лидером Усиком в первую тройку вошли чемпион мира по версии WBO Даниэль Дюбуа и обладатель пояса WBC Агит Кабаел.

Главной неожиданностью стало игнорирование британца Энтони Джошуа: он вообще не попал в десятку, несмотря на то, что в июле нокаутировал во втором раунде албанца Кристиана Пренгу.

Александр Усик Даниэль Дюбуа Агит Кабаел Филип Хргович Фабио Уордли Тайсон Фьюри Фрэнк Санчес Джозеф Паркер Мозес Итаума Мурат Гассиев

Что ждет Усика дальше: Уайлдер, трилогия с Фьюри или провокации со стороны России

Влияние украинца на мировой бокс продолжает расти, недавно он вошел в топ-20 самых влиятельных людей индустрии. Вокруг будущего Усика ходит много слухов.

Бой с Уайлдером: Украинец выражал желание провести поединок против Деонтея Уайлдера, который может стать последним в его карьере. Директор команды украинца Сергей Лапин подтвердил, что этот бой планируют организовать в марте 2027 года в США.

Трилогия с Фьюри: В последние дни активно обсуждается третий бой против Тайсона Фьюри. "Цыганский король" уже сделал предложение украинской команде и заявил, что трилогия находится в стадии разработки.

Неудачный хайп россиян: Российский боксер Артем Сусленков пытался вызвать украинского спортсмена на бой, записав нелепое видео с оружием. Команда Усика проигнорировала эту дешевую провокацию, а в соцсетях видео россиянина, напротив, стало поводом для насмешек.