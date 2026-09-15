У травні Усик здобув чергову перемогу, достроково здолавши Ріко Верховена. Під час формування рейтингу аналітики враховували виступи та результати спортсменів за останні 12 місяців.

Повний рейтинг Топ-10 від TalkSPORT

Разом із лідером Усиком до першої трійки увійшли чемпіон світу за версією WBO Даніель Дюбуа та володар поясу WBC Агіт Кабаєл.

Головною несподіванкою стало ігнорування британця Ентоні Джошуа, він узагалі не потрапив до десятки, попри те, що в липні нокаутував у другому раунді албанця Крістіана Пренгу.

Олександр Усик Даніель Дюбуа Агіт Кабаєл Філіп Хргович Фабіо Вордлі Тайсон Ф'юрі Френк Санчес Джозеф Паркер Мозес Ітаума Мурат Гассієв

Що чекає на Усика далі: Вайлдер, трилогія з Ф'юрі чи провокації Росії

Вплив українця на світовий бокс продовжує зростати, нещодавно він увійшов до топ-20 найвпливовіших людей індустрії. Навколо майбутнього Усика точиться багато розмов.

Бій із Вайлдером: Українець висловлював бажання провести поєдинок проти Деонтея Вайлдера, який може стати фінальним у його кар'єрі. Директор команди українця Сергій Лапін підтвердив, що цей бій планують організувати у березні 2027 року в США.

Трилогія з Ф'юрі: Останніми днями активно обговорюється третій бій проти Тайсона Ф'юрі. "Циганський король" уже зробив пропозицію українській команді та заявив, що трилогія перебуває в розробці.

Невдалий хайп росіян: Російський боксер Артем Суслєнков намагався викликати українського спортсмена на бій, записавши недолуге відео зі зброєю. Команда Усика проігнорувала цю дешеву провокацію, а в соцмережах відео росіянина, навпаки, стало приводом для насмішок.