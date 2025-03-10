Почувствовали только мои яйца, – Усик оценил силу удара Дюбуа

Александр Усик продолжает ждать официального объявления своего следующего соперника. Приоритетом для непобедимого украинца является реванш с Даниэлем Дюбуа.

Первая встреча Александра Усика и Даниэля Дюбуа состоялась еще в августе 2023-го года. Тот поединок закончился победой техническим нокаутом от украинца в девятом раунде.

Стоит внимания "Украинец – мешок с трюками": легенда бокса дал прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Усик обесценил мощность Дюбуа

Также первая битва запомнилась ударом ниже пояса от Дюбуа в пятом раунде, из-за которого упал на канвас непобедимый украинец. Усик оценил силу удара "Динамита", вспомнив тот подлый поступок британского боксера, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out Boxing News.

Александр обесценил мощность Даниэля.

Никакой силы. Его силу почувствовали только мои яйца,

– заявил Усик.

Уже была информация, что представители обоих боксеров провели предварительные переговоры о реванше. Вероятно, что в ближайшие недели определится судьба второй битвы Усик – Дюбуа. Если реванш сорвется, то Александр может выйти в ринг против временного чемпиона мира по версии WBO Джозефа Паркера, который недавно нокаутировал Мартина Баколе.