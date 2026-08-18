Екатерина Усик поделилась фотографиями семейного отдыха в Испании: супруги покатались на гидроцикле

Супруга украинского боксера Александра Усика, Екатерина, поделилась с подписчиками новыми снимками с семейного отдыха. Супруги проводят летний отпуск в солнечной Испании и наслаждаются временем, проведенным вместе у моря.

Екатерина опубликовала в инстаграме совместную фотосессию с Александром. На снимках супруги позируют в объятиях, а на одном из кадров вместе катаются на гидроцикле.

Новые фотографии супругов Усиков

В качестве места отдыха Екатерина указала Испанию, добавив к публикации эмодзи в виде поцелуев и морских волн. Ранее Александр также публиковал оттуда видео со своей тренировки, так что спортсмен, похоже, совмещает отдых с поддержанием физической формы.

Сейчас Усик готовится к новому этапу карьеры после решения отказаться от всех чемпионских титулов. Ожидается, что свой последний профессиональный поединок, который сам боксер называет "Last dance", украинец может провести в конце 2026-го или в начале 2027 года.

Одним из главных кандидатов на соперника Усика называют американца Деонтея Уайлдера. Организовать потенциальный бой планируют в США.

Испания также имеет особое значение для семьи Усика. Там сейчас временно проживают сыновья боксера вместе с родителями Екатерины. Из-за полномасштабной войны семья вынуждена жить в двух странах.

Александр и Екатерина Усики состоят в браке более 16 лет и воспитывают четверых детей – двух дочерей и двух сыновей.