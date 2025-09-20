Александр Захожий поделился планами на будущее. В частности, украинский боксер назвал боксера, с которым хочет провести бой.

Александр Захожий бросил вызов Деонтею Уайлдеру. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на сообщение grafters_com в инстаграме.

Читайте также Потенциальный соперник Усика хочет провести бой на Луне, посягнув на "абсолют" с украинцем

Что сказал Захожий о бое Уайлдера?

Александр Захожий считает, что он будет конкурентным в бою с Деонтеем Уайлдером. Украинский боксер также отметил, что поединок с американцем будет для него замечательными опытом.

Это мое время. У нас похожие позиции на сайте BoxRec, мы можем сделать этот бой,

– сказал Захожий.

Захожий бросил вызов Уайлдеру: смотрите видео

Что известно об Уайлдере и Захожем?