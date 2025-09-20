Олександр Захожий поділився планами на майбутне. Зокрема, український боксер назвав боксера, з яким хоче провести бій.

Олександр Захожий кинув виклик Деонтею Вайлдеру. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на допис grafters_com в інстаграмі.

Що сказав Захожий про бій Вайлдера?

Олександр Захожий вважає, що він буде конкурентним у бою з Деонтеєм Вайлдером. Український боксер також зазначив, що поєдинок з американцем буде для нього чудовими досвідом.

Це мій час. У нас схожі позиції на сайті BoxRec, ми можемо зробити цей бій,

– сказав Захожий.

Захожий кинув виклик Вайлдеру: дивіться відео

Що відомо про Вайлдера та Захожого?