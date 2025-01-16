Эвандер Холифилд поделился мыслями относительно Александра Усика. Легендарный боксер отметил, что украинец входит в тройку лучших супертяжей в истории, сообщает 24 канал со ссылкой на Fight Hub TV.
Читайте также "Слишком сильный": Бетербиев отказался от боя с Усиком
Холифилд об Усике
Эвандер Холифилд объяснил, почему отнес Александра Усика к лучшим супертяжеловесам за все время. Легенда бокса отметил качества и физическую форму украинского чемпиона.
Усик после победы над Фьюри должен быть среди лучших супертяжей всех времен. Он должен быть одним из трех лучших. Парень всегда в форме и никогда не ищет оправданий. Он много работает. Это то, что мы говорим молодым бойца, каждый раз когда они получают свой шанс,
– сказал Холифилд.
Легендарный боксер подчеркнул, что молодые бойцы считают, что все очень легко, но в результате они проигрывают. Холифилд отметил, что только от самого себя зависит результат и нужно, как Усик, контролировать ход поединка в своей голове.
Напомним, что Александр Усик после победы над Тайсоном Фьюри принял вызов от Даниэля Дюбуа. Однако соперник украинского чемпиона определится в поединке Дюбуа – Паркер 22 февраля.