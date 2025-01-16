Евандер Холіфілд поділився думками щодо Олександра Усика. Легендарний боксер зазначив, що українець входить до трійки найкращих супертяжів в історії, повідомляє 24 канал із посиланням на Fight Hub TV.

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Холіфілд про Усика

Евандер Холіфілд пояснив, чому відніс Олександра Усика до найкращих суперважковаговиків за весь час. Легенда боксу відзначив якості та фізичну форму українського чемпіона.

Усик після перемоги над Ф'юрі має бути серед найкращих супертяжів усіх часів. Він має бути одним із трьох найкращих. Хлопець завжди у формі й ніколи не шукає виправдань. Він багато працює. Це те, що ми говоримо молодим бійця, щоразу коли вони отримують свій шанс,

– сказав Холіфілд.

Легендарний боксер підкреслив, що молоді бійці вважають, що все дуже легко, але в результаті вони програють. Холіфілд зазначив, що тільки від самого себе залежить результат та потрібно, як Усик, контролювати хід поєдинку у своїй голові.

Нагадаємо, що Олександр Усик після перемоги над Тайсоном Ф'юрі прийняв виклик від Даніеля Дюбуа. Проте суперник українського чемпіона визначиться у поєдинку Дюбуа – Паркер 22 лютого.