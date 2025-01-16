Легендарный Холифилд назвал место Усика в списке лучших супертяжей в истории бокса

Александр Усик после двух побед над Тайсоном Фьюри навсегда вписал свое имя в историю бокса. Украинский супертяж стал абсолютным чемпионом мира, а затем удачно защитил пояса.

Эвандер Холифилд поделился мыслями относительно Александра Усика. Легендарный боксер отметил, что украинец входит в тройку лучших супертяжей в истории, сообщает 24 канал со ссылкой на Fight Hub TV.

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Холифилд об Усике

Эвандер Холифилд объяснил, почему отнес Александра Усика к лучшим супертяжеловесам за все время. Легенда бокса отметил качества и физическую форму украинского чемпиона.

Усик после победы над Фьюри должен быть среди лучших супертяжей всех времен. Он должен быть одним из трех лучших. Парень всегда в форме и никогда не ищет оправданий. Он много работает. Это то, что мы говорим молодым бойца, каждый раз когда они получают свой шанс,

– сказал Холифилд.

Легендарный боксер подчеркнул, что молодые бойцы считают, что все очень легко, но в результате они проигрывают. Холифилд отметил, что только от самого себя зависит результат и нужно, как Усик, контролировать ход поединка в своей голове.

Напомним, что Александр Усик после победы над Тайсоном Фьюри принял вызов от Даниэля Дюбуа. Однако соперник украинского чемпиона определится в поединке Дюбуа – Паркер 22 февраля.