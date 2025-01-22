Я слишком стар для этого, – Усик вспомнил, как его забраковали на секции бокса

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик вспомнил, как впервые пришел на секцию бокса. Украинец рассказал историю, как мог вообще не стать боксером.

Оказалось, что сразу в нескольких залах Александру Усику, который в то время занимался футболом, просто отказали из-за его возраста. Ведь в бокс Александр пришел в возрасте 15 лет, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Усик мог не стать боксером

Однако его спортивную жизнь изменил один шаг, когда в другой зал Усика позвал потренироваться его друг. Украинский чемпион мира вспомнил свой первый спарринг и первое разбитое лицо.

Я когда-то занимался футболом, но отец убедил меня попробовать себя в боксе. Я пошел в один зал, но мне сказали, что я слишком стар для этого, что они в 15 лет не берут. Пошел в другой зал – история повторилась. Но однажды меня мой друг взял на тренировку, помню свой первый спарринг, мне разбили лицо, из носа лилась кровь. Тогда моим первым тренером был Сергей Лапин, я очень благодарю его за все,

– сказал Усик.

К слову. Даниэль Дюбуа – номер один в списке потенциальных соперников Усика. Однако для возможного поединка британцу слов защитить пояс IBF 22 февраля против Джозефа Паркера.

Интересно, что после окончания карьеры боксера Александр хочет вернуться к тому виду спорта, с которого начинал свой спортивный путь – футболу. У Усика есть действующий контракт с житомирским Полесьем, где он зарегистрирован на позиции форварда с 17-м номером на спине.

Титулованный боксер уже имеет за своей спиной один матч за Полесье в товарищеском поединке против Вереса (февраль 2022-го). Однако теперь Усик мечтает дебютировать за стаю "волков" на официальном уровне. Александр уже даже обратился к киевскому Динамо, которому он хочет забить гол.