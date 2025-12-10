Единственная украинка, которая становилась чемпионкой мира по боксу: что известно об Алине Шатерниковой

Алина Шатерникова самая успешная украинская боксерка в истории. Шатерникова до сих пор является единственной украинкой, которая становилась чемпионкой мира по боксу.

24 Канал рассказывает о пути Алины Шатерниковой в боксе и ее популярности после окончания карьеры. Будущая чемпионка мира родилась 17 июня 1975 года в Днепре.

Как Алина Шатерникова начала заниматься боксом?

С детства Шатерникова шла бок о бок со спортом. Ее первым видом спорта стало фигурное катание. Шатерникова рассказывала в интервью NV, что из-за ее солидного возраста для этого вида спорта (10 лет) наставники не уделяли достаточно внимания. Поэтому она решила сменить вид спорта.

После чего она увидела в школе о клубе по дзюдо, где она надолго не задержалась. Алина начала активно заниматься кикбоксингом. Чемпионка мира призналась, почему решила перейти в бокс.

Много лет выступала по кикбоксингу, но со временем стало скучно: каждый год одно и то же – чемпионат Европы, Украины, мира. Хотелось чего-то нового. Я тренировалась в сильной школе классического бокса, а руки у меня всегда работали хорошо. Поэтому переход в бокс был для меня естественным. И получилось все гармонично,

– рассказывала экс-боксерша.

Каким был боксерский путь Шатерниковой?

Осенью 1999 года украинка стала чемпионкой Европы по версии WIBF в бою против швейцарки Сабины Риттер. Впоследствии Шатерникова еще трижды успешно защищала свой титул.



Алина Шатерникова / Фото из инстаграма бывшей боксерки

Интересно, что Алина нанесла два поражения подряд для Риттер всего за пять месяцев.

16 декабря 2000-го украинская боксерка потерпела дебютное поражение на профи-ринге. Ее обидчицей стала немка Регина Хальмих. На этом победительница серия из восьми боев подряд была прервана.

Летом 2001-го Хальмих нанесла второе поражение Шатерниковой.

13 июня 2002 года Шатерникова стала чемпионкой мира, одолев британку Кэтти Браун в Лондоне. Алина одержала победу по единогласному решению судей.

После чего в профессиональной карьере украинки было еще три поединка. Во всех она праздновала победу. В своем прощальном бою в карьере Шатерникова одолела американку Стефани Доббс. На кону стоял титул чемпионки мира по версии Global Boxing Union (GBU).

Видео боя Шатерникова – Доббс

Всего в профессионалах Шатерникова одержала 16 побед (3 – нокаутом) при 2-х поражениях (данные BoxRec).

Чем занимается Шатерникова после окончания карьеры?

Эксперт на украинском спортивном телевидении, которая даже имела опыт комментаторства боев.

Участвовала в проекте "Игры патриотов", где сборные четырех стран соревновались между собой в приближенных к спорту соревнованиях.

Развивает женский бокс и помогает армии.

Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины.

