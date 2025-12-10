Єдина українка, яка ставала чемпіонкою світу з боксу: що відомо про Аліну Шатернікову

Аліна Шатернікова – найуспішніша українська боксерка в історії. Шатернікова досі є єдиною українкою, яка ставала чемпіонкою світу з боксу.

24 Канал розповідає про шлях Аліни Шатернікової у боксі та її популярність після закінчення кар'єри. Майбутня чемпіонка світу народилась 17 червня 1975 року у Дніпрі.

Як Аліна Шатернікова почала займатись боксом?

Із дитинства Шатернікова йшла пліч-о-пліч зі спортом. Її першим видом спорту стало фігурне катання. Шатернікова розповідала в інтерв'ю NV, що через її солідний вік для цього виду спорту (10 років) наставники не приділяли достатньо уваги. Тому вона вирішила змінити вид спорту.

Після чого вона побачила у школі про клуб із дзюдо, де вона надовго не затрималась. Аліна почала активно займатись кікбоксингом. Чемпіонка світу зізналась, чому вирішила перейти у бокс.

Багато років виступала з кікбоксингу, але з часом стало нудно: щороку одне й те саме – чемпіонат Європи, України, світу. Хотілося чогось нового. Я тренувалася у сильній школі класичного боксу, а руки в мене завжди працювали добре. Тому перехід у бокс був для мене природним. І вийшло все гармонійно,

– розповідала ексбоксерка.

Яким був боксерський шлях Шатернікової?

Восени 1999 року українка стала чемпіонкою Європи за версією WIBF у бою проти швейцарки Сабіни Ріттер. Згодом Шатернікова ще тричі успішно захищала свій титул.



Аліна Шатернікова / Фото з інстаграму колишньої боксерки

Цікаво, що Аліна завдала двох поразок поспіль для Ріттер лише за п'ять місяців.

16 грудня 2000-го українська боксерка зазнала дебютної поразки на профі-рингу. Її кривдницею стала німкеня Регіна Хальміх. На цьому переможця серія із восьми боїв поспіль була перервана.

Влітку 2001-го Хальміх завдала другої поразки Шатерніковій.

13 червня 2002 року Шатернікова стала чемпіонкою світу, здолавши британку Кетті Браун у Лондоні. Аліна здобула перемогу за одноголосним рішенням суддів.

Після чого у професійній кар'єрі українки було ще три поєдинки. В усіх вона святкувала перемогу. У своєму прощальному бою в кар'єрі Шатернікова здолала американку Стефані Доббс. На кону стояв титул чемпіонки світу за версією Global Boxing Union (GBU).

Відео бою Шатернікова – Доббс

Загалом у професіоналах Шатернікова здобула 16 перемог (3 – нокаутом) при 2-х поразках (дані BoxRec).

Чим займається Шатернікова після закінчення кар'єри?

Експертка на українському спортивному телебаченні, яка навіть мала досвід коментаторства боїв.

Брала участь у проєкті "Ігри патріотів", де збірні чотирьох країн змагалися між собою у наближених до спорту змаганнях.

Розвиває жіночий бокс і допомагає армії.

Віцепрезидент Ліги професійного боксу України.

