Собственное изображение на пикантных зонах: известный боксер вышел на взвешивание в оригинальных трусах

Британский супертяжеловес Дэвид Аллен 17 мая проведет бой против земляка Джонни Фишера. Поединок состоится на "Cooper Box Arena" в Лондоне (Великобритания).

Накануне боксеры приняли участие в традиционной церемонии взвешивания. Дэвид Аллен значительно перевесил своего будущего соперника.

Стоит внимания Звездный украинский боксер посягнул на бой против непобедимого россиянина

Необычный выбор трусов от Аллена

Вес 33-летнего британца составил 120,2 килограмма. Зато отметка в 111,4 килограмма остановилась у Джонни Фишера.

Однако не сами цифры на весах привлекли внимание болельщиков бокса. Аллен пришел на взвешивание в необычных трусах. На них были его собственные изображения, что изрядно развеселило участников официальной процедуры, пишет 24 Канал.



Оригинальные трусы Дэвида Аллена на взвешивании / Фото Getty Images

Отметим, что Аллен и Фишер уже не впервые сойдутся в ринге. Их первая битва состоялась в рамках андеркарда реванша Усик – Фьюри (21 декабря 2024 года). Боксеры прошли полную дистанцию в виде 10 раундов. Фишер одержал победу по раздельному решению судей: 94-95, 96-93 и 94-95.

Это было 7-е поражение для Аллена в 32-х боях, в которых он одержал 23 победы (18 – нокаутом) при 2-х мировых. Зато Джонни Фишер оформил 13 подряд побед (11 – нокаутом).