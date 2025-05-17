Собственное изображение на пикантных зонах: известный боксер вышел на взвешивание в оригинальных трусах
- Британский супертяжеловес Дэвид Аллен вышел на взвешивание в трусах с собственными изображениями перед боем против Джонни Фишера.
- Аллен и Фишер уже встречались в ринге, где Фишер победил по раздельному решению судей.
- Бой состоится 17 мая на "Cooper Box Arena" в Лондоне.
- Аллен имеет 23 победы в 32 боях, а Фишер одержал 13 подряд побед.
Британский супертяжеловес Дэвид Аллен 17 мая проведет бой против земляка Джонни Фишера. Поединок состоится на "Cooper Box Arena" в Лондоне (Великобритания).
Накануне боксеры приняли участие в традиционной церемонии взвешивания. Дэвид Аллен значительно перевесил своего будущего соперника.
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Необычный выбор трусов от Аллена
Вес 33-летнего британца составил 120,2 килограмма. Зато отметка в 111,4 килограмма остановилась у Джонни Фишера.
Однако не сами цифры на весах привлекли внимание болельщиков бокса. Аллен пришел на взвешивание в необычных трусах. На них были его собственные изображения, что изрядно развеселило участников официальной процедуры, пишет 24 Канал.
Оригинальные трусы Дэвида Аллена на взвешивании / Фото Getty Images
Отметим, что Аллен и Фишер уже не впервые сойдутся в ринге. Их первая битва состоялась в рамках андеркарда реванша Усик – Фьюри (21 декабря 2024 года). Боксеры прошли полную дистанцию в виде 10 раундов. Фишер одержал победу по раздельному решению судей: 94-95, 96-93 и 94-95.
Это было 7-е поражение для Аллена в 32-х боях, в которых он одержал 23 победы (18 – нокаутом) при 2-х мировых. Зато Джонни Фишер оформил 13 подряд побед (11 – нокаутом).