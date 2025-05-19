Джошуа оценил победу Аллена, который имел суицидальные мысли и зависимость от азартных игр

В ночь на 18-е мая состоялся вечер бокса на "Cooper Box Arena" в Лондоне (Великобритания). В рамках события Дэвид Аллен провел бой против Джонни Фишера.

Реванш закончился в 5-м раунде, когда Джонни Фишер побывал в нокдауне. Дэвид Аллен нокаутировал соперника и взял реванш у Фишера за поражение, которое было 21 декабря 2024-го года в андеркарде второго боя Усик – Фьюри.

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Джошуа о реванше Аллен – Фишер

Звездный британский боксер Энтони Джошуа высказался о победе Аллена. Эй Джей вспомнил проблемы в жизни Дэвида, которые могли закончиться летально, пишет 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

Дэйв имел суицидальные мысли и зависимость от азартных игр. Все считали, что с ним давно покончено. А теперь у него есть семья, несколько сотен тысяч на счету и самая большая победа в жизни. Это бокс,

– сказал Эй Джей.

Напомним, что в первом бою Аллен тоже отправил в нокдаун Фишера в 5-м раунде. Но тогда Джонни поднялся на ноги, продолжил поединок и еще и победил по раздельному решению судей. На этот раз такого уже не произошло.

Для 33-летнего британского боксера эта победа стала 24-й в профессионалах, из которых 19 были нокаутом в 33-х боях. Аллен нанес дебютное поражение в профессиональной карьере Фишера. У Джонни 13 триумфов (11 – нокаутом) при одном поражении в 14-ти встречах.