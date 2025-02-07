Боя с Полом не будет: Альварес будет драться в мегафайте года

Недавно появилась информация, что бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом был отменен. Также "Канело" должен был провести поединок со скандальным блогером Джейком Полом.

В сети распространились детали контракта Альвареса с Rhiyad Season. Стало известно, сколько боев должен провести чемпион мира в рамках серии развлекательных и спортивных мероприятий в столице Саудовской Аравии.

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Что известно о контракте Альвареса

Первый бой Сауль Альварес должен провести в мае этого года. Однако анонсированный поединок против скандального блогера Джейка Пола не состоится, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

По информации Майка Коппинджера, среди потенциальных соперников "Канело" – Джермалл Чарло или Бруно Сураче. Впоследствии, в сентябре, Альварес вернется в ринг для боя с Теренсом Кроуфордом в Лас-Вегасе.

Турки Аль аш-Шейх в социальной сети Х прокомментировал заключение сделки с Саулем Альваресом. Чиновник рассказал, сколько бои проведет "Канело" по контракту.

Не связывайся со львом. 4 боя "Канело" с Rhiyad Season. Соглашение заключено. Лев не теряет сна из-за мысли овцы. Сражайся со львом, а не с джунглями,

– сказал Турки.

После боя с Теренсом Кроуфордом в сентябре 2025 года Сауль Альварес проведет поединок в феврале 2026 года. Возможные соперники "Канело" – Дмитрий Бивол, Хамза Шираз, а также Крис Юбенко-младший.

Последний бой Альвареса согласно контракту состоится в октябре 2026 года в Эр-Рияде. Имя соперника "Канело" пока не определено.