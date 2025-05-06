"Это будет блокбастер": бывший чемпион UFC высказался о самом ожидаемом бое года

Звездный Сауль Альварес сразится против непобежденного Теренса Кроуфорда. На кону поединок звание "абсолюта" во втором средние весе.

Даниэль Кормье высказался относительно одного из самых ожидаемых боев года. Бывший чемпион UFC считает, что боксеры покажут конкурентноспособный поединок, сообщает 24 канал со ссылкой на ютуб-канал Daniel Cormier.

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Кормье о бое Альварес – Кроуфорд

Даниэль Кормье заявил, что хотел бы раньше увидеть бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом. Тогда, когда "Канело" был немного меньше, ведь сейчас у него больше мышц и меньше скорость.

Но все равно это будет блокбастер. Одно из крупнейших PPV, которое мы когда-либо видели. Бой будет очень конкурентным. И я верю, что из-за того факта, что Дэйна Уайт будет промоутером, что Riyadh Season будут промоутерами, больше людей посмотрит этот бой,

– сказал Кормье.

По мнению бывшего чемпиона UFC на бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом не останется ни одного билета. Кормье также планирует посетить мегафайт года.

Напомним, что бой Альварес – Кроуфрод состоится 12 сентября 2025 года в Лас-Вегасе.