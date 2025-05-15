Манипуляция от Riaydh Season: бой Альварес – Кроуфорд состоится в старую дату
- Бой Сауль Альварес против Теренса Кроуфорда состоится в старую дату.
- Изменение даты боя считают манипуляцией со стороны Riyadh Season.
В этом году зрителей и ценителей ожидает грандиозный мегафайт. Сауль Альварес сразится против Теренса Кроуфорда, защищая титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.
Ранее появилась информация, что Альварес и Кроуфорд будут драться в новую дату. Поединок за "абсолют" в Лас-Вегасе должен был состояться 13 сентября 2025 года.
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Дата боя Альварес – Кроуфорд
Как стало известно 24 каналу со ссылкой на BoxingScene. Анонимный боксерский чиновник сообщил, что бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом будет транслировать медиасервис Netflix.
В ближайшее время будет объявлено, что поединок состоится в старую дату 12 сентября.
Считается, что перенос даты боя Альварес – Кроуфорд, это манипуляция со стороны Riyadh Season. Этот ход попытка запутать конкурентов относительно места и даты проведения поединка.
Ранее Riyadh Season использовала такую тактику. Это произошло, когда стало известно, что Сауль Альварес может подраться с Джейком Полом.