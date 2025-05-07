"Это будет конец его карьеры": промоутер дал прогноз на адский мегафайт года

Сауль Альварес недавно вернул себе звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. "Канело" теперь сразится против Теренса Кроуфорда в самом ожидаемом поединке года.

Самсон Левкович поделился мыслями относительно боя между Альваресом и Кроуфродом. Промоутер назвал победителя адского мегафайта, сообщает 24 канал со ссылкой на Sean Zittel.

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Кто победит по мнению Левковича

Самсон Левкович заявил, что невозможно купить хороший бой только за деньги. По его мнению, чтобы победить надо быть голодным до этого.

Промоутер считает, что Теренс Кроуфорд победит Сауля Альвареса в очном противостоянии.

Я верю, что Кроуфорд победит Канело, и это будет конец его карьеры, потому что он уже не лицо бокса. Не верю, что Турки Аль аш-Шейх до сих пор готов платить им целое состояние за это. Думаю, что после столь скучного боя Канело – Скалл всем стало понятно, что он не заслуживает этих денег,

– сказал Левкович.

Напомним, что бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом состоится 12 сентября 2025 года в Лас-Вегасе. На кону поединка звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Ранее Даниэль Кормье высказался относительно боя между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом. Бывший чемпион UFC заявил, что боксеры устроят отличный бой.