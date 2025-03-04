Бывший чемпион мира спрогнозировал победителя самого ожидаемого мегафайта года

Турки Аль-аш Шейх запланировал на 2025 год немало крутых боев. В одном из мегафайтов Сауль "Канело" Альварес должен сойтись с непобежденным Теренсом Кроуфордом.

Поединок состоится в рамках боксерского шоу Riyadh Season. Роландо Ромеро поделился мыслями относительно предстоящего боя Альварес – Кроуфорд, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News 24.

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Кто выиграет в бою Альварес – Кроуфорд

Бывший чемпион мира назвал победителя боя Альварес – Кроуфорд. Роландо Ромеро считает, что триумфатором поединка станет мексиканец "Канело".

Американский боксер объяснил свое мнение, тем, что в прошлом поединке Теренс Кроуфорд выглядел очень плохо. Ромеро отметил, что "Охотник" уже не тот, как раньше, ведь возраст берет свое.

Альварес победит Кроуфорда нокаутом. Теренс зайдет и отработает "Канело" так, как это сделал Амир Хан, а потом ниоткуда – бах. Затем мы увидим мертвого таракана на полу,

– сказал Ромеро.

К слову. Сауль Альварес дрался с Амиром Ханом в мае 2016 года. "Канело" победил британского боксера нокаутом в 6-м раунде боя.

Напомним, что бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом должен состояться осенью этого года. Ориентировочная дата проведения поединка 3 сентября.