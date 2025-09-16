В ночь на 14 сентября Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд провели одно из самых легендарных противостояний в истории бокса. Поединок в Лас-Вегасе закончился победой андердога.

Эксперты и букмекеры делали из Канело фаворита данного противостояния. Однако Теренс Кроуфорд закрыл всем рот, выдав отличный бой, который пересмотрело рекордное количество фанов со всего мира, пишет 24 Канал со ссылкой на Netflix.

Стоит увидеть Кроуфорд выдал базу об украинцах после грандиозной победы над Канело: мощное видео

Сколько просмотров собрал бой Альварес – Кроуфорд?

Американский "Охотник" одержал победу по единогласному решению судей после напряженных 12 раундов. Кроуфорд отобрал пояса у Сауля Альвареса и стал новым абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

Зрелищное противостояние Канело против Кроуфорда посмотрело более 41 миллиона зрителей на Netflix. Этот поединок стал самым популярным чемпионским поединком в этом веке среди мужчин.

Интересно, что это далеко не самые большие просмотры в целом в истории бокса. К примеру, бой-возвращение Майка Тайсона посмотрело более 108 миллионов зрителей со всего мира. В середине ноября прошлого года "Железный Майк" вернулся в профи-ринг проигранным поединком против боксера-блогера Джейка Пола.

Также 50 миллионов просмотров собрало женское противостояние Кэти Тейлор и Аманды Серрано.

Что известно после боя Альварес – Кроуфорд?

Теренс Кроуфорд благодаря этой победе стал первым в истории абсолютным чемпионом в трех дивизионах в эпоху четырех титулов. До этого Теренс добывал абсолютное чемпионство в первом полусреднем и полусреднем весе.

Победа над Альваресом стала для американца 42-й победой подряд на профи-ринге.

Флойд Мейвезер немного обогатился благодаря триумфу непобедимого "Охотника".

ИИ The Ring насчитал ничью в мегафайте Канело – Альварес.

Какие планы Кроуфорда и обновленный рейтинг The Ring?

В прямом эфире Netflix Кроуфорд коротко рассказал о будущих планах после грандиозной победы в Лас-Вегасе.

"Я скажу то же, что уже говорил: мы пообщаемся с командой и все решим. Возможно, я вернусь в более низкий вес", – сказал Теренс.

Отметим, после этой победы американец возглавил обновленный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии The Ring. Кроуфорд сбросил с первого места Александра Усика. Украинец оказался на втором месте. Топ-3 замкнул Наоя Иноуэ.