На кону боя Альварес – Кроуфорд будет стоять самый дорогой пояс The Ring в истории: его цена зашкаливает

Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд сошлись в уже второй дуэли взглядов. Уже 13 сентября 2025 года Канело и непобедимый "Охотник" сойдутся в ринге в Лас-Вегасе (США).

На кону боя будет стоять звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. Также сообщили стоимость пояса авторитетного журнала The Ring, которая станет исторической, информирует 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Цена пояса The Ring для боя Альварес – Кроуфорд

Стоимость пояса The Ring, который будет стоять на кону поединка Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда составляет невероятные 188 тысяч долларов. Это самый дорогой пояс журнала в истории. Его презентовали во время пресс-конференции боксеров.

Видео презентации самого дорогого пояса The Ring

Отметим, что ранее определилась арена, которая примет историческое противостояние Канело и "Охотника" 13 сентября в Лас-Вегасе.

Также Вирджил Ортис рассказывал, что этот поединок станет прощальным для Кроуфорда. Зато Теренс не опровергал и не подтвердил эти слова. Американский боксер держит интригу до самого боя. Напомним, что за его спиной 41 победный бой (31 – нокаутом). В своем предыдущем поединке Кроуфорд победил узбека Исраила Мадримова.

В то же время его следующий соперник Сауль Альварес проведет свой 68-й поединок. В предыдущих встречах Канело одержал 63 победы (39 – нокаутом), потерпел 2-х поражений и расписал столько же мировых.