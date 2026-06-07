"Все думали, что он в ярости": Амосов рассказал о реакции Уайта на свой эпатажный поступок

Украинский боец полусреднего веса Ярослав Амосов рассказал, как руководитель UFC Дэйна Уайт на самом деле отреагировал на его эпатажный поступок во время финальной битвы взглядов.

Спортсмен рассказал в интервью для ютуб-канала Fight Zona, что зрители неправильно поняли реакцию главы промоушена, восприняв ее как возмущение. На самом деле Уайт оценил этот жест положительно, отметив его оригинальность.

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Что Амосов рассказал об этой ситуации?

Боец отметил, что недоразумение возникло из-за мимики и подачи Уайта перед объективами. На видео ситуация выглядела так, будто глава UFC недоволен поведением украинца и спрашивает, зачем тот бросает головной убор.

Все думают, что он возмутился, что что-то было не так. А он мне сказал: "Хм, ты первый, кто это сделал. Довольно интересно, поздравляю тебя",

– поделился Амосов.

Когда произошла история с кепкой?

Инцидент произошел во время финальной дуэли взглядов накануне турнира UFC 328 в Ньюарке, США. Украинский боец встретился с опытным испанским спортсменом Хоэлем Альваресом. Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 10 мая. Для бывшего чемпиона Bellator это был лишь второй бой в рамках UFC.

После этой схватки профессиональный рекорд Амосова составляет 30 побед и 1 поражение.