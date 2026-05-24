Александр Усик победил Рико Верховена техническим нокаутом в 11 раунде, сообщает 24 Канал. Это был один из самых сложных поединков в карьере украинца.

Важно Усик в третий раз защитил титул WBC

Кто из звезд посетил поединок Усика против Верховена?

Самой главной звездой на трибунах в Гизе бесспорно был голливудский актер Джейсон Стейтем. Он большой друг Рико Верховена, и его называют главным инициатором этого поединка. Стейтем большой фанат Усика, неоднократно посещал его поединки, поэтому и в Гизе был в первом ряду возле ринга.

Рядом со Стейтемом сидел Турки Аль Аш-Шейх – спортивный функционер, чиновник из Саудовской Аравии – тоже один из организаторов и инициаторов поединка. Он первым выдал инсайд о том, что может состояться бой между Усиком и Верховеном.

Безусловно ринг анонсером того вечера был Майкл Баффер – еще одна настоящая звезда бокса. Американцу уже 81 год, но выглядит он прекрасно, хотя уже не так ярко затягивает свое известное выражение "Let`s get ready to rumble".

Какие звезды бокса приехали на бой?

Конечно, поединок не обошли своим вниманием и звезды мирового бокса. В частности, среди них Энтони Джошуа. Британец сейчас очень тесно сотрудничает с Усиком. Они проводят совместные тренировки. Энтони недавно даже приезжал в Украину.

Также камеры зафиксировали приезд в Гизу Дерека Чисоры. В 2020 году Усик победил этого боксера после 12 раундов решением судей. Несмотря на то, что в будущем украинец имел бои с Тайсоном Фьюри, именно Чисора нанес больше всего проблем Александру в ринге в его карьере.

Кроме того, журналисты сообщали, что бой посетили Теренс Кроуфорд, Девин Хейни, Энди Ли, Джей Опетая, звезды ММА Алистар Оверим и Майкл Пейдж, а также один из претендентов на бой с Усиком, немецкий боксер Агит Кабаел.

После победы украинца над Верховеном Кабаел вышел в ринг и вызвал Александра на поединок. Кабаел еще и отметил, что этот бой должен пройти в Германии, где живут много украинских беженцев. Усик согласился.

Новости о бое Усика с Верховеном: коротко

Усик выходил на бой против Верховена в наряде, стилизованном под легионера. На фоне звучала традиционная песня "братья".

