"Получил хороший опыт": украинский боксер признался, сожалеет ли о выступлениях в России

Арнольд Хегай рассказал о своем прошлом. В частности, украинский боксер затронул тему выступлений в России.

Хегай объяснил, почему он дрался во вражеской стране. Арнольд откровенно рассказал, сожалеет ли он о выступлениях на территории государства-агрессора, сообщает 24 канал со ссылкой на Спорт-Экспертс Украина.

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Хегай о боях в России

Арнольд Хегай заявил, что исправить прошлое невозможно. Поэтому, по его мнению, нет смысла жалеть о том, что уже произошло.

Украинский боксер отметил, что он мог завершить карьеру. Если бы не дрался на территории России. Хегай отметил, что в то время ему не удалось найти промоутера в Украине или Европе.

Не знаю. Я получил хороший опыт. На тот момент у нас вроде бы были нормальные отношения. Меня впускали, я спокойно дрался и приезжал домой. Никаких проблем. Сейчас уже трудно об этом думать,

– сказал Хегай.

Арнольд признался, что поддерживает отношения с бывшим менеджером из России. Хегай также пожаловался на большое количество хейта со стороны украинцев из-за того, что выступал во враждебной стране.

К слову. Арнольд Хегай провел 12 поединков в России с самого начала агрессии против Украины. Последний бой украинского боксера на территории вражеской страны состоялся в 2017 году.

Напомним, что в последнем поединке Арнольд Хегай дрался против Джоета Гонсалеса. Украинец проиграл американскому боксеру в марте 2025 года.