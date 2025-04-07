Украинского боксера отстранили после кровавого боя: что произошло

В ночь на 9-е марта состоялся большой вечер бокса от промоутерской компании Top Rank и платформы ProBox TV. В рамках этого вечера свой бой провел украинский боксер Арнольд Хегай.

33-летний украинский боксер не смог оформить свою 23-ю победу на профи-ринге. Арнольд Хегай проиграл американцу Джоету Гонсалесу по раздельному решению судей – 96-93, 94-95 и 97-92.

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Привычная процедура отстранения от поединков

После жесткого боя Атлетическая комиссия штата Калифорния отстранила Хегай от бокса. Отстранение украинца продлится до 4 сентября 2025-го года, сообщает 24 Канал со ссылкой на BoxRec.



Хегая отстранили от боев / Скриншот с BoxRec

Это традиционная практика для боксеров после поединков, чтобы минимизировать риск обострения полученных травм, которые они получили во встречах.

Интересно, что перед проигранным боем Хегай замахивался на титульный бой, но проиграл Гонсалесу. После этого фиаско в статистике Арнольда появилось второе поражение при 22-х победах в 25-ти боях. Во встрече против Ержана Залилова была зафиксирована ничья.

Победа над украинцем принесла Гонсалесу вторую строчку в рейтинге WBO и уже четвертый шанс стать чемпионом мира.