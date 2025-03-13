Вместо трусливого Ортиса: украинский боксер может провести титульный бой против россиянина

Реванш между Сергеем Богачуком и Вирджилом Ортисом может не состояться. Промоутер Том Леффлер назвал причину возможного срыва второй битвы и назвал другого оппонента для украинского боксера.

Сергей Богачук должен был подраться против победителя боя между Вирджилом Ортисом и Исраила Мадримова, который состоялся 22 февраля. Ортис единогласным решением победил Мадримова: 117-111 и дважды 115-113. После чего Вирджил должен был стать следующим соперником украинца.

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Кто заменит Вирджила Ортиса

Однако Том Леффлер сообщил, что Ортис отказывается от второй битвы против Богачука. По словам промоутера, Вирджил не в восторге от идеи проведения реванша против украинского соперника, а его команда хочет найти ему более легкого следующего оппонента. Том Леффлер заверил, что Ортис пока избегает тяжелых боев, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Зато Леффлер назвал другого соперника, с которым может подраться Сергей Богачук за титул чемпиона мира по версии IBF. Речь идет о россиянине Бахраме Муртазалиеве.

Честно говоря, это тот бой, который следует организовать в ближайшее время. Я уже общался с представителями Бахрама, они согласились на бой с украинцем. Богачук готов к этому. Все очевидно. Это противостояние будет претендовать на звание "Поединок года",

– заявил Леффлер.

Справка. Сергей Богачук 10 августа 2024-го года выходил в ринг против Вирджила Ортиса, которому уступил по большинству судей: 113-113; 112-114 (дважды). Украинец потерял титул чемпиона мира по версии WBC Interim в первом среднем весе.

К слову, Бахрама Муртазалиев – непобедимый российский боксер, на его счету 23 победных боя (17 – нокаутом).