Непобежденный боксер уничтожил своего соперника: ранее он избивал украинца

В ночь с 22 на 23 ноября в Эр-Рияде состоялся большой вечер бокса. В одном из поединков Давид Бенавидес дрался против Энтони Ярда.

Мексиканский боксер защищал титул чемпиона мира WBC в полутяжелом весе. Бой завершился досрочно, сообщает 24 канал. Читайте также Чемпион мира, получивший титул Усика, заговорил о бое с Джошуа Как завершился бой Бенавидес – Ярд? Чемпион полностью контролировал ход поединка. Бенавидесу прекрасно удались шестой и седьмой раунды. Мексиканский боксер чаще попадал в Ярда. Впоследствии он нанес левый хук после которого рефери решил остановить бой и засчитать досрочную победу Бенавидеса. Видео с боя Бенавидес – Ярд: Что известно о Бенавидесе? Мексиканский боксер за свою карьеру провел 30 поединков. В его активе 30 побед и ни одного поражения.

Перед боем против Ярда он встречался с Дэвидом Морреллем. Мексиканец победил единогласным решением судей.

До этого Бенавидес дрался против Александра Гвоздика. Мексиканский боксера также одолел украинца единогласным решением судей.