Непобежденный боксер уничтожил своего соперника: ранее он избивал украинца
- Давид Бенавидес победил Энтони Ярда, досрочно завершив бой в шестом и седьмом раундах.
- Мексиканский боксер сохранил титул чемпиона мира WBC в полутяжелом весе.
В ночь с 22 на 23 ноября в Эр-Рияде состоялся большой вечер бокса. В одном из поединков Давид Бенавидес дрался против Энтони Ярда.
Мексиканский боксер защищал титул чемпиона мира WBC в полутяжелом весе. Бой завершился досрочно, сообщает 24 канал.
Как завершился бой Бенавидес – Ярд?
Чемпион полностью контролировал ход поединка. Бенавидесу прекрасно удались шестой и седьмой раунды.
Мексиканский боксер чаще попадал в Ярда. Впоследствии он нанес левый хук после которого рефери решил остановить бой и засчитать досрочную победу Бенавидеса.
Видео с боя Бенавидес – Ярд:
Что известно о Бенавидесе?
Мексиканский боксер за свою карьеру провел 30 поединков. В его активе 30 побед и ни одного поражения.
Перед боем против Ярда он встречался с Дэвидом Морреллем. Мексиканец победил единогласным решением судей.
До этого Бенавидес дрался против Александра Гвоздика. Мексиканский боксера также одолел украинца единогласным решением судей.