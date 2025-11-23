Непереможений боксер знищив свого суперника: раніше він бив українця

В ніч з 22 на 23 листопада в Ер-Ріяді відбувся великий вечір боксу. В одному з поєдинків Давід Бенавідес бився проти Ентоні Ярда.

Мексиканський боксер захищав титул чемпіона світу WBC у напівважкій вазі. Бій завершився достроково, повідомляє 24 канал. Читайте також Чемпіон світу, який отримав титул Усика, заговорив про бій з Джошуа Як завершився бій Бенавідес – Ярд? Чемпіон повністю контролював хід поєдинку. Бенавідесу чудово вдалися шостий та сьомий раунди. Мексиканський боксер частіше влучав у Ярда. Згодом він завдав лівий хук після якого рефері вирішив зупинити бій та зарахувати дострокову перемогу Бенавідеса. Відео з бою Бенавідес – Ярд: Що відомо про Бенавідеса? Мексиканський боксер за свою кар'єру провів 30 поєдинків. У його активі 30 перемог та жодної поразки.

Перед боєм проти Ярда він зустрічався з Девідом Морреллем. Мексиканець переміг одноголосним рішенням суддів.

До цього Бенавідес бився проти Олександра Гвоздика. Мексиканський боксера також здолав українця одноголосним рішенням суддів.