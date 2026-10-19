Об этом он рассказал в эфире Last Stand Podcast. По его словам, он настроен не просто обсуждать громкие поединки, но и выходить на ринг против сильнейших соперников.

Опетая – первый в планах, Бетербиев – следующий

Бенавидес уточнил, что в первую очередь хочет выполнить обещание провести бой с чемпионом мира в первом тяжелом весе Опетаей. Американец ранее заявлял о намерении встретиться с австралийцем на Синко-де-Майо 5 мая следующего года.

Это три крутых боя, которые должны состояться. И они состоятся. Вы меня знаете. Я не из тех, кто только на словах готов драться. Я побьюсь с ними, потому что хочу с ними побороться. Хочу Бетербиева. Хочу Опетаю. Хочу Усика,

– заявил боксер.

После этого Бенавидес хотел бы выйти на ринг против россиянина Артура Бетербиева. По мнению американца, этот поединок может стать серьезным испытанием для обоих боксеров.

Речь идет об Опетае. Речь идет о Бетербиеве. А потом, возможно, речь пойдет об Усике. В первую очередь я хочу отдать должное поединку с Опетаей, потому что я пообещал ему, что буду драться с ним на Синко-де-Майо в следующем году. Бетербиев? Думаю, этот бой будет лучшим для нас обоих в тяжелом весе. Бивол? В следующих трех боях – вряд ли,

– сказал Бенавидес.

Бой с Усиком может состояться в 2027 году

Поединок против Усика рассматривают как один из потенциальных масштабных вызовов для американца. Бенавидес является одним из возможных соперников украинского боксера.

Интерес к этому противостоянию растет на фоне обсуждения планов Усика на 2027 год. Среди возможных вариантов для украинца называют бой с Бенавидесом или третье противостояние с Тайсоном Фьюри. Трилогия с британцем будет зависеть, в частности, от его дальнейших результатов.

Отец и тренер американца Хосе Бенавидес-старший ранее называл возможный поединок с Усиком крупнейшим боем в карьере своего сына.

В то же время официальных договоренностей о встрече Усика и Бенавидеса пока нет. Американец сначала должен провести следующий поединок против обладателя титула WBC Михала Чесляка. Бой запланирован на 5 декабря в Финиксе (США).

Также обсуждается возможность подписания Бенавидесом контракта на три поединка с промоутерской компанией Zuffa Boxing, которую связывают с Дейной Уайтом.