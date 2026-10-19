Про це він розповів в ефірі Last Stand Podcast. За його словами, він налаштований не просто обговорювати гучні поєдинки, а й виходити в ринг проти найсильніших суперників.

Опетая – перший у планах, Бетербієв – наступний

Бенавідес уточнив, що насамперед хоче виконати обіцянку провести бій із чемпіоном світу у першій важкій вазі Опетаєю. Американець раніше заявляв про намір зустрітися з австралійцем на Сінко-де-Майо 5 травня наступного року.

Це три круті бої, які мають відбутися. І вони відбудуться. Ви знаєте мене. Я не з тих, хто тільки на словах готовий битися. Я поб'юся з ними, бо хочу з ними побитися. Хочу Бетербієва. Хочу Опетаю. Хочу Усика,

– заявив боксер.

Після цього Бенавідес хотів би вийти на ринг проти росіянина Артура Бетербієва. На думку американця, цей поєдинок може стати серйозним випробуванням для обох боксерів.

Мова йде про Опетаю. Мова йде про Бетербієва. А потім, можливо, йтиметься про Усика. Першим я хочу віддати належну шану поєдинку з Опетаєю, бо я пообіцяв йому, що битимуся з ним на Сінко-де-Майо наступного року. Бетербієв? Гадаю, цей поєдинок буде кращим для нас обох у важкій вазі. Бівол? У наступних трьох поєдинках – навряд чи,

– сказав Бенавідес.

Бій з Усиком можуть провести у 2027 році

Поєдинок проти Усика розглядають як один із потенційних масштабних викликів для американця. Бенавідес є одним із можливих суперників українського боксера.

Інтерес до цього протистояння зростає на тлі обговорення планів Усика на 2027 рік. Серед можливих варіантів для українця називають бій із Бенавідесом або третє протистояння з Тайсоном Ф'юрі. Трилогія з британцем залежатиме, зокрема, від його подальших результатів.

Батько та тренер американця Хосе Бенавідес-старший раніше називав можливий поєдинок з Усиком найбільшим боєм у кар'єрі свого сина.

Водночас офіційних домовленостей про зустріч Усика та Бенавідеса поки немає. Американець спочатку має провести наступний поєдинок проти володаря титулу WBC Міхала Чесляка. Бій запланований на 5 грудня у Фініксі (США).

Також обговорюється можливість підписання Бенавідесом контракту на три поєдинки з промоутерською компанією Zuffa Boxing, яку пов'язують із Дейною Вайтом.